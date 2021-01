Stylowa biblioteczka kolonialna

Lubisz nietuzinkowe meble i dodatki do wnętrz? Wyjątkowa biblioteczka w stylu kolonialnym na pewno przypadnie Ci do gustu!

Dlaczego warto mieć w swoim domu biblioteczkę?

Biblioteczka kolonialna to rodzaj mebla, który służy do przechowywania najróżniejszych rzeczy. Z założenia, jest to mebel do przechowywania zbioru książek, jednak można postawić na niej również zdjęcia czy innego rodzaju dodatki. Poukładane w niej książki, same w sobie stanowią swego rodzaju dekorację wnętrza. Biblioteczka wypełniona kolorowymi tomami prezentuje się bardzo stylowo, elegancko, a do tego jest niesamowicie praktyczna. Warto więc postawić ją w salonie czy domowym gabinecie.

Czym charakteryzuje się styl kolonialny?

Styl kolonialny to styl, który narodził się - jak sama nazwa wskazuje - w czasach kolonizatorskich. Łączy w sobie klasyczny styl europejski z egzotycznymi materiałami i zdobieniami. Styl ten charakteryzuje się solidnością wykonania, ciężkością i wytrzymałością materiałów, a także bogatymi wzorami i niesamowitą funkcjonalnością. Meble tego typu świetnie sprawdzą się w klasycznych, eleganckich wnętrzach, a także w przypadku aranżacji retro.