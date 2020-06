Podgrzewacz do olejków zapachowych to jednocześnie wspaniała dekoracja i funkcjonalny dodatek!

Warto mieć go w swoim domu, aby podgrzewać ulubione olejki eteryczne.

Jak działa i do czego służy podgrzewacz do olejków zapachowych?

Podgrzewacz do olejków zapachowych składa się zazwyczaj z dwóch części. W tej dolnej, umieszczamy małą świeczkę typu tealight. Górną częścią jest miseczka, do której wlewamy substancję zapachową, czyli wodę z kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego. Po zapaleniu świeczki, płyn zacznie się podgrzewać, uwalniając swój aromat. Może to być olejek zapachowy z wodą, jak i specjalny wosk zapachowy.

Podgrzewacz jako wspaniała i stylowa dekoracja

Jeśli postawimy na rzeźbiony, kamienny podgrzewacz do olejków zapachowych, będzie on stanowił także wyjątkową dekorację. Warto postawić go w widocznym miejscu na półce czy stoliku, aby przykuwał wzrok gości. Najpiękniej prezentują się indyjskie kamienne kominki, które wyrabiane są ręcznie i posiadają oryginalny ażurowy wzór.